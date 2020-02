I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi nel comune di Vazzano, sulla trasversale delle Serre in prossimità del bivio per Filogaso, per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

I Vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno messo in sicurezza le vetture che successivamente sono state rimosse.

I conducenti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso