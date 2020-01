Santelli: “Valorizziamo i turismi. Una task force per la Calabria”

“Se Tropea è la perla del turismo calabrese, la Calabria può diventare

la perla del turismo nel Mediterraneo” lo ha detto Jole Santelli a

margine di un incontro con il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì, gli

assessori e i consiglieri.

“Partendo da Tropea, eccellenza turistica calabrese, è opportuno

lavorare per generare turismi, ovvero politiche cucite addosso ai

territori. Per farlo è necessario fornire strumenti e risorse così che

anche altri luoghi della Calabria possano contribuire a costruire ‘la

via della bellezza’: un suggestivo itinerario attrattivo multisensoriale

che riesca ad offrire esperienze e servizi all’altezza delle bellezze

della nostra terra”.

Jole Santelli, poi, torna sul tema dei finanziamenti. “Utilizziamo, ad

esempio, i fondi per il recupero dei borghi per costruire e ricostruire

la storia dei borghi antichi che si affacciano sul Mediterraneo e sullo

Ionio, evitando i contributi a pioggia che tanto male hanno fatto a

questa terra”.

“Dedicherò – conclude – un’azione di governo mirata a una vera e propria

task force di esperti capace di promuovere la Calabria e posizionarla

nei mercati del turismo internazionale. Non solo il mare, ma anche la

montagna, i borghi, i parchi. I beni culturali e paesaggistici, le

eccellenze dell’enogastronomia saranno i veri grandi attrattori”.