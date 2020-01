Regionali 2020: Santacroce (FI) incontra le piccole imprese a Vibo Valentia

“La politica deve essere puntuale, la politica deve essere sempre presente, la politica non deve fare mai aspettare le persone”, questo il passaggio fondamentale con cui ha esordito Frank Mario Santacroce nel corso dell’attesa sua visita a Vibo Valentia, accolta molto favorevolmente dai tanti sostenitori accorsi in un incontro organizzato per le piccole e medie imprese. Dopo l’incontro a Lamezia Terme durante il quale il candidato al Consiglio regionale tra le fila di Forza Italia, aveva sottolineato l’importanza di “stare tra la gente per conoscere il territorio, per avere reale contezza delle sue peculiarità” Santacroce ha ribadito anche agli elettori vibonesi la necessità di dare davvero alla politica l’impronta che dovrebbe avere:

mettersi al servizio delle comunità, rappresentare le istanze di ciascun cittadino..

Siamo consapevole che il volano per lo sviluppo del territorio sono le piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto economico piu importante della calabria che merita massima tutela.

“Quando ho deciso di iniziare questo percorso l ‘ho fatto immaginandola come una campagna elettorale comunale, da condurre tra la gente. E l ho fatto seguendo due tra le linee guida che ispirano da sempre il mio agire: l’impegno nel sociale ed il sostegno alle piccole e medie imprese. Due tasselli importanti, due punti imprescindibili sui quali puntare per sovvertire lo status quo. A me piace stare con la gente, confrontarmi, ascoltare e recepire le istanze di ciascuno e questa campagna elettorale mi sta dando la grande opportunità di approfondire la conoscenza della gente di Calabria”.