Le telecamere di Geo&Geo a Monterosso Calabro

Andrà in onda venerdì pomeriggio su Geo&Geo (Rai 3) il documentario sulla grafite di Monterosso Calabro, che ha portato il paese alla ribalta internazionale. Il documentario, infatti, racconta lo storico impiego della grafite in campo tessile, pratica anticamente molto diffusa in paese, che i monterossini hanno saputo custodire e tramandare fino ai giorni nostri.

Le telecamere di Geo&Geo (Lastcam ) hanno documentato la miniera e le modalità di utilizzo della grafite, intervistando, inoltre, l’azienda Wrad Living che ha scoperto la tradizione monterossina attinente al minerale. La storia della grafite monterossina ha portato il paese sul palcoscenico del teatro Alla Scala di Milano nell’ambito della FashionWeek 2018, dove è stato premiato, per mano del famosissimo Collin Firth, con l’Oscar “per il mantenimento delle tradizioni” qd oggi il premio piu importante che la Calabria abbia mai ricevuto.

Con quella di Geo&Geo è stata presente anche la troupe di EcoAge, che ha realizzato le riprese proiettate alla Fashion Week. Un’importante storia antica che si intreccia con il presente. Ciò, ad oggi, può portare Monterosso Calabro ad essere volano di sviluppo di una moda ecosostenibile, affinchè venga agevolato l’impiego di elementi naturali, quali appunto la grafite, in uno dei settori più inquinanti al mondo.