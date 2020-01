La questione generazionale. I giovani incontrano Pippo Callipo

Il tema è la questione generazionale – diritto allo studio, innovazione tecnologica, ambiente, settori produttivi – e ad insistere sono i Giovani Democratici, che per l’occasione hanno dato appuntamento a ragazze e ragazzi del territorio vibonese e calabrese. L’evento si terrà presso Palazzo Santa Chiara, sede del Sistema Bibliotecario Vibonese, mentre – a confrontarsi con la platea – gli organizzatori hanno voluto Pippo Callipo, imprenditore e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria. La creazione di uno spazio di confronto era stata già anticipata in un’intervista nella quale Giovanni Di Bartolo, vicesegretario dei GD Calabria e tra i promotori dell’iniziativa di domani, ha reso nota una posizione molto critica nei confronti dell’attuale classe dirigente, a suo avviso non più in grado di parlare alle nuove generazioni. Da qui l’appello alla partecipazione, ampia e plurale, fuori dagli schemi, in termini di idee, di necessità di essere preparati ed organizzati. Un’occasione che si preannuncia interessante e che potrebbe segnare in maniera ancora più incisiva la crescita di una nuova generazione calabrese credibile e che vuole stare in prima linea per riscattarsi.