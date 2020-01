I Vigili del Fuoco portano la befana a Vibo Valentia

Quest’anno l’arrivo della Befana a Vibo Valentia ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in tre diverse iniziative.

La sera del 5 gennaio i Vigili del Fuoco del Comando hanno aiutato la Befana, rappresentata da un grande pupazzo in cartapesta, a scendere dalla torre campanaria del Municipio con l’autoscala.

Durante le operazioni, di discesa i Vigili del Fuoco, dal cesto di salvataggio dell’autoscala, hanno lanciato una pioggia di coriandoli che contenevano all’interno caramelle e buoni acquisto offerti dai negozianti della Città. Numerosa la partecipazione dei bambini che non sono voluti mancare al tradizionale appuntamento che ormai si ripete da 20 anni.

La seconda iniziativa, promossa dall’Associazione “Piccoli Grandi Grisù” ha visto come protagonisti i piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatria dell’Ospedale “Jazzolino”.

Alle 10.30 del 6 gennaio, un Vigile del Fuoco travestito da befana, con l’ausilio dell’autoscala è entrato nel reparto attraverso una finestra. Ad accogliere la vecchina c’erano i bambini ricoverati, sorpresi dell’inaspettata e gradita visita.

Tutti i piccoli hanno ricevuto in dono giocattoli e caramelle ed hanno, a loro volta, regalato a tutti i Vigili del Fuoco,attraverso i loro sorrisi e la loro gioia, una giornata indimenticabile.

Nella Serata del 6 gennaio la Befana è arrivata nel piazzale antistante la chiesa di Vibo Valentia Marina.

Con tecniche di derivazione SAF (speleoalpinofluviale) un operatore VF travestito da befana è sceso dal campanile della Chiesa.

Ad aspettarla una folla festante di bambini

Tutte le iniziative hanno riscosso particolare successo tra i cittadini e le istituzioni che hanno espresso compiacimento e soddisfazione per l’attività sociale che il Comando sta portando avanti.