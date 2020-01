Berlusconi scatenato in Calabria: ‘Jole Santelli non me l’ha mai data’

Non è un momento facile per Forza Italia. I sondaggi, a livello nazionale, hanno reso lo schieramento forzista il terzo partito del centrodestra. Silvio Berlusconi confida in una riscossa che possa partire da un vecchio feudo come la Calabria. A partire dalle regionali del 26 febbraio, dove in rampa di lancio c’è una su donna Jole Santelli.

La candidata governatrice ha ricevuto il sostegno del Cavaliere, sceso fino in Calabria per un comizio in cui ha mantenuto fede ai suoi toni ruspanti.

L’endorsement verso Jole Santelli

Rivolgendosi al primo cittadino il Cavaliere ha notato qualche segno dell’età:”Bravo signor Sindaco, ti vedo con qualche pelo bianco nella barba. Tingitello, adesso bisogna tingere tutto”.

Poi è passato a manifestare sostegno alla sua candidata: “Alla mia sinistra c’è una signora che conosco da ventisei anni. Non me l’ha mai data”.

“L’ho avuta – ha rivelato – come parlamentare, ma anche come sottosegretario nei miei governi. Ha una capacità straordinaria di individuare le cose più importanti nei problemi e nell’individuare più brave nel trovare le soluzioni e metterle in pratica”.