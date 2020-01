Berlusconi a Tropea: “Con Santelli un futuro diverso per la Calabria”

«Siete in uno dei posti più belli d’Italia, un posto da sogno. Vi hanno abbandonati e bisogna far di tutto per trasformare Calabria in positivo e Tropea capitale della cultura 2021».

È quanto dichiarato da Silvio Berlusconi oggi prima a Tropea e poi a Lamezia Terme per sostenere e chiudere la campagna elettorale di Jole Santelli. «Domenica prossima avete nelle mani il vostro futuro e quello dei vostri figli. Ma avrete nelle mani anche il futuro del nostro Paese. Una vittoria in Calabria e in Emilia dovrebbe portare alle dimissioni del governo, dimissioni necessarie perché non saremmo più una democrazia. Il centrosinistra sarebbe una minoranza che pretende di governare una maggioranza. Jole Santelli ha la capacità straordinaria di risolvere problemi e di individuare le persone più capaci per risolverli. Da impreditore e uomo di governo sarò a sua disposizione. Se lo vorrà sarò nella squadra che esaminerà i problemi e li risolverà”