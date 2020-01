Al Sistema Bibliotecario Vibonese il corso di formazione “Conoscere l’editoria per ragazzi”

Si terrà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 il corso di formazione“Conoscere l’editoria per ragazzi” a cura di GRAZIA GOTTI e SILVANA SOLA (Giannino Stoppani Cooperativa Culturale).

Il corso si inquadra tra le azioni formative previste dal progetto Tutti uguali, tutti diversi con la lettura, il Progetto di promozione della lettura nella prima infanzia promosso dal SBV e finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), che riconosce l’importanza della lettura ad alta voce come una prassi essenziale per l’individuo e la società, da cui dipende strettamente la crescita intellettuale ed economica di un Paese.

Nel perseguimento di tale obiettivo, l’azione formativa si considera una risorsa preziosa al fine di dotare gli operatori di un bagaglio culturale ed esperienziale capace di rendere proficui gli interventi previsti nelle varie strutture coinvolte (biblioteche presenti sul territorio provinciale, nidi, scuole dell’infanzia, consultori, studi pediatrici, centri di riabilitazione, ecc.) e per generare un’azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare.