‘Ndrangheta – Arrestato un latitante nel vibonese

Pietro Accorinti,fratello del boss del Poro, Giuseppe Accorinti di Zungri (VV) è stato arrestato nella notte dai Carabinieri delle compagnie di Vibo Valentia e Tropea, supportati dallo squadrone Cacciatori di Calabria a Pernocari, frazione di Rombiolo.

L’uomo deve scontare un anno e 6 mesi di carcere per violazione della sorveglianza speciale, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati minori. Si era reso irreperibile oltre un anno fa. Il latitante era in un fabbricato rurale a Pernocari. Dopo l’arresto e’ stato condotto nel carcere di Vibo. Per procurata inosservanza di pena e’ stato arrestato anche Giuseppe Petracca, proprietario dell’abitazione, trovato insieme ad Accorinti.