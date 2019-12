Magorno: “Al fianco di Gratteri per smontare e rimontare la Calabria”

“L’operazione Rinascita-Scott, che ha messo ko la ‘Ndrangheta rappresenta una pagina di storia recente della Calabria, un importante momento di svolta per il futuro della nostra regione. I numeri che emergono sono imponenti e sintetizzano il livello di radicalizzazione del malaffare nella cosa pubblica. C’è,però, l’impegno dello Stato che ha mostrato di essere più forte e se da un lato dobbiamo ringraziare gli uomini che quotidianamente sono in prima linea per la legalità, dall’altro dobbiamo sostenerli per poter realizzare compiutamente quella rivoluzione culturale che ha avuto un’importante accelerata grazie all’impegno del Procuratore, Nicola Gratteri. Siamo al suo fianco per “smontare e rimontare” la Calabria. Per renderla migliore.

Così in una nota il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.