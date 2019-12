I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 18,40 circa per un incidente stradale autonomo avvenuto in Sant’Onofrio sulla strada comunale in C.da S.Elia, che ha visto coinvolta una Fiat Panda.

I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza la vettura coinvolta per la successiva rimozione.

La conducente rimasta ferita è stata trasportata al nosocomio di Vibo Valentia.