Il 24 dicembre a Vibo Valentia la marcia della legalità promossa da Libera

“Vibo Valentia finalmente Libera”. La gratitudine della gente comune dimostrata alle forze dell’ordine con fiori, caffè e biglietti di ringraziamento per l’associazione Libera “è il segno che qualcosa sta cambiando, che c’è una coscienza nuova di chi non vuole più girarsi dall’altra parte, di chi è stanco di silenzi complici, di una città agli ultimi posti delle classifiche e ai primi per ogni record in negativo, gente che vuole liberarsi dalla cappa di corruzione e collusione sotto cui la provincia è stata annichilita. Cittadini e cittadine che non vedono l’ora di vedere una nuova primavera, fatta di responsabilità e impegno di ciascuno ma anche di diritti e lavoro. C’è un’alternativa e non sembra poi così lontana”.

“Vogliamo dunque, creare un momento di raccoglimento – dichiarano – dei più per scoprire e riscoprirci tutti dalla stessa parte, a viso aperto e senza paura. Per mostrare vicinanza ad uno Stato che ha lavorato e che lavora senza sosta per l’affermazione di principi di legalità come strumenti di giustizia sostanziale. Un appello dunque, a ritrovarci tutti e tutte martedì 24 dicembre alle 10 in piazza San Leoluca, simbolo della città, per una passeggiata della legalità fino al Comando Provinciale dei Carabinieri”.