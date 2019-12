(FOTO)Rami cadono su autovetture in sosta, intervengono i Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi in piazza Garibaldi a Vibo Valentia, in prossimità di Palazzo Gagliardi, a seguito della caduta di alcuni rami di palma su alcune autovetture in sosta.

Prontamente intervenuti hanno delimitato l’area, facendo rimuovere le vetture in sosta, procedendo successivamente al taglio dei rami pericolanti.