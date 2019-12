Approvato emendamento per Vibo, Mangialavori: “Risultato straordinario”

Oggi è una giornata di cui andare orgogliosi: la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un mio emendamento alla Legge di bilancio che prevede un contributo economico complessivo di due milioni di euro per la città di Vibo Valentia». Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«L’emendamento – continua il parlamentare – rientra nell’ambito delle misure volte ad assicurare le realizzazioni di iniziative prioritarie. La sua approvazione è un incredibile risultato che permetterà al Comune di Vibo di avere a disposizione fondi da utilizzare per importanti opere pubbliche».

«Il provvedimento – aggiunge Mangialavori – è il frutto di un lavoro intenso, ancora più straordinario perché condotto dai banchi dell’opposizione. Essere riusciti a convincere la maggioranza della bontà del provvedimento è un risultato per certi versi unico e di cui essere fieri. Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e di capitalizzare al massimo questo grande successo politico».