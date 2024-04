Riceviamo e pubblichiamo

Da diversi mesi ormai si svolge un incredibile rimpallo di responsabilità legate all’uso

alimentare dell’acqua presso il nido comunale “Il mago di Oz” di Archi.

Ecco i fatti:

il giorno 11 ottobre 2023 viene effettuato il campionamento delle acque del nido comunale

“il mago di Oz” cura del SIAN di Reggio Calabria e il 13 Ottobre 2023 riceviamo

comunicazione di non conformità e quindi di divieto assoluto di utilizzo dell’acqua a scopo

alimentare. Sulla stessa si fa riferimento al fatto che l’intera zona di Archi è interessata, dal

28/09/2012 da un’ordinanza sindacale che evidenzia la non potabilità. Ordinanza mai

pervenuta in precedenza al nido comunale che è aperto dal 25 gennaio del 2017.

Tempestivamente, nella stessa giornata, la cooperativa Raggio di Sole, attuale ente gestore

del nido, invia comunicazione al personale preposto di utilizzare acqua sigillata per uso

alimentare, sia nella preparazione dei pasti che nel lavaggio delle derrate alimentari. Viene

dunque ordinato il primo ingente carico di bottiglie d’acqua e in cucina, si inizia ad utilizzare

l’acqua sigillata per lavare frutta e verdura, per la preparazione di tutti i 50 pasti previsti

giornalmente, per lavare i ciucci dei bambini, ecc.

In occasione del campionamento e poi anche successivamente alla richiesta circa le

soluzioni da adottare viene comunicato che sarebbe opportuno installare un sistema di

depurazione al nido, così come numerosissime famiglie del territorio di Archi hanno fatto. Il

17 novembre al nido, nell’ambito del progetto comunale “Casette d’acqua” (che prevede

l’installazione di un sistema di depurazione e distribuzione dell’acqua in tutte le scuole di

ogni ordine e grado della città), viene installato un depuratore ad osmosi Inversa integrata

di ultima generazione. Ma, contestualmente viene comunicato, in modo informale, che

essendoci un’ordinanza, prima di procedere con l’utilizzo del depuratore, occorre

provvedere a controllare l’acqua depurata e verificare se questa è utilizzabile per usi

alimentari prima di sospendere l’utilizzo di acqua in bottiglia.

Richiediamo dunque che tale controllo venga effettuato al più presto, viene anche

comunicata una data, il 14 dicembre nella quale dovrebbero essere effettuati i controlli e i

campionamenti. Il controllo previsto però non è avvenuto, nonostante i numerosi, successivi

solleciti, non è mai, ad oggi stato effettuato.

Numerose sono state, successivamente, le mail nelle quali si segnala l’enorme disagio

legato all’impiego di bottiglie di plastica giornalmente al nido: circa 50 confezioni da 6

bottiglie da 2 litri al mese, circa 300 bottiglie di plastica da smaltire, con un notevole impatto

ambientale. È significativo che il sistema di depurazione installato e che non può essere

utilizzato, rientri proprio nel progetto comunale di riduzione della plastica, come avviene

ormai da diversi mesi in tutte le altre scuole di ogni ordine e grado.

Concludiamo infine sottolineando che il mancato controllo dell’acqua depurata ha avuto un

costo di oltre 1000 euro in circa 6 mesi e ad oggi non si intravede una soluzione.

Le famiglie e il personale del nido auspica che chi di competenza prenda in mano questa

questione e possa fare chiarezza sulla vicenda.

Maria Francesca Megale

Coordinatrice del nido comunale “Il mago di OZ” di Archi