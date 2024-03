Passi avanti per la realizzazione della strada San Gregorio-Trunca-Santa Venere. Con un sopralluogo nei giorni scorsi è stato dato l’avvio alla progettazione degli interventi dell’importante arteria collinare, tanto attesa dai cittadini. L’Amministrazione Falcomatà, su indirizzo dell’allora Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca, aveva già individuato nella programmazione dei fondi extracomunali le somme da investire nella strada. Inoltre decine di migliaia di euro erano stati già destinati alla messa in sicurezza dell’arteria.

Un iter che nel tempo aveva subito rallentamenti e che adesso riprende: un intervento strategico che consentirà di mettere in sicurezza la viabilità nell’area collinare della zona sud della Città, da anni alle prese con continue difficoltà, soprattutto nel periodo invernale, dovute a diversi eventi franosi, danneggiamenti e cedimenti.

Un percorso che si concretizza con l’avvio della progettazione dopo la ricognizione effettuata, qualche giorno fa per fare il punto, dall’assessore comunale ai Lavori pubblici e grandi opere, Francesco Costantino, dal consigliere regionale Giovanni Muraca e dai progettisti, insieme a una rappresentanza dei cittadini del territorio.

Come chiarisce l’assessore Costantino: «Attualmente risulta essere finanziata la sola progettazione che dovrà essere ultimata entro 90 giorni dalla consegna formale. Una volta acquisita la progettazione sarà possibile accedere al finanziamento dei lavori previsti da parte del Ministero dell’Interno. L’intero intervento ammonta a 7.050.000 euro».

Infine, aggiunge l’esponente dell’Esecutivo: «Si è concordato di verificare in corso di esecuzione l’andamento della progettazione per pervenire a scelte condivise tra l’Amministrazione e il territorio che è in attesa da tempo».