Al via la decima edizione del Festival Nazionale del cabaret “Facce dabronzi” ideata e prodotta dall’associazione “Calabria dietro lequinte – APS” con la direzione organizzativa di Giuseppe Mazzacuva, ilpatrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabriaed il sostegno della Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Attivitàculturali 2022” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3.

Si parte sabato 16 marzo alle ore 18, con la rassegna teatrale “Musica e cabaret al Castello” che vedrà il bellissimo maniero reggino scenario di spettacoli dal vivo con artisti nazionali, laboratori perbambini, degustazioni e di una prestigiosa mostra dal titolo “Maschere inmostra”, con le opere di Maschera Scenica APS e della Camera Regionale Arti eModa Calabria “UNICRAM”.Ad aprire l’attesarassegna il concerto “Elisa Lorena TangoTrio” conElisa Lorena (voce), Daniele Colistra (chitarra) e Pino Delfino (contrabasso). Il trio propone un repertorio legato al”tango canción” e ai grandi classici del repertorio rioplatense,includendo brani tipici della cultura musicale argentina: milonga, candombe,tango vals e vals peruano, tutti caratterizzati da un pathos e un ritmo chetrasforma il pubblico da spettatore passivo ad attivo protagonista. Lo spettacolo è ad ingresso gratuitoin occasione dell’inaugurazione della mostra “Maschere in mostra”.Venerdì22 Marzo alle ore 20,45 invece, lospettacolo di cabaret “Chissù è de nostri” (ingresso a pagamento) con il comico catanzarese Piero Procopioe a seguire, degustazionedi prodotti tipici calabresi. Attraverso una serie di divertentimonologhi, l’artista catanzarese racconterà alcune vicende quotidiane tipichedel Calabrese doc, tra rapporti di coppia complicati e funerali a dir pococoreografici, mettendo in luce pregi e difetti della nostra società con unpizzico di ironia. Insomma, un tuffo nei ricordi ma, allo stesso tempo,un’analisi attenta e ironica del quotidiano.Sabato23 marzo alle ore 20,45 (ingresso apagamento), lo showdi cabaret “Definitivo 3”con il comico di “Zelig” Vincenzo Comunale, autore diquattro one man show: “Quasi Adulto”, “Sono confuso, ma ho leidee chiare”, “Titolo Provvisorio” e il più recente”Definitivo3″.Con i suoi monologhi, Comunalespesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo puntidi vista alternativi ma sempre originali. Lo spettatore è costantementecoinvolto, per essere parte attiva dello show. Se vuole parlare di Napoli,evita i luoghi comuni; se vuole parlare della sua generazione, evita discorsiretorici; se vuole parlare di cose che non conosce, evita.Per i più piccoli, il 23marzo si terrà anche un laboratorio creativo dal titolo “Il Castello delle maschere”con la realizzazione di originali maschere attraverso l’utilizzo di materialida riciclo.Per partecipare econoscere gli eventi è possibile consultare il sito: www.calabriadietrolequinte.ito inviare una e-mail a: info@calabriadietrolequinte.it