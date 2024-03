Martedì 19 Marzo 2024, in occasione della Festa del Papà, c/o il salone dell’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria, verrà realizzato lo SpazioLettura a cura del gruppo di lavoro della Fondazione Via delle stelle, amministrata dal Presidente dr Vincenzo Nociti, e dell’Associazione Culutrale “Rhegium Julii”, diretta dal Presidente Giuseppe Bova.

La sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte degli Enti coinvolti, finalizzato a fornire supporto morale agli Ospiti ed ai familiari assistiti, ha consentito l’avvio di una serie di iniziative culturali garantite dagli Artisti facenti parte della nota Associazione culturale reggina.

Nel corso dell’iniziativa, che rientra nell’ambito dello “SpazioCultura…la Cultura che cura”, coordinato dalla dssa Francesca Arvino, il poeta e scrittore Giovanni Suraci svilupperà il tema della paternità attraverso la lettura di poesie dedicate, accompagnata dalla voce di Franco Donato e dalla chitarra di Giuseppe D’Agostino. Preziosa sarà la confortevole presenza dei volontari impegnati in Hospice.

In linea con lo spirito dell’iniziativa, l’incontro non si limiterà ad una semplice lettura di poesie, ma si tratterà di un vero e proprio intervento poetico e artistico, volto a considerare ciascun Ospite come “parte del mondo”, coinvolgendolo attivamente così da poter dare voce ai propri pensieri.

Tra gli ospiti, i familiari e gli operatori dell’equipe di cura si instaurerà un momento di creazione e scambio virtuoso attraverso la forza evocativa della poesia e della musica.