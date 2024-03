Come azienda TeknoService vogliamo ringraziare tutta la cittadinanza di Reggio Calabria, per aver collaborato con noi in questi due anni. Anni caratterizzati, sin dal primo giorno, da un lavoro mirato e incessante, per garantire alla popolazione un servizio efficiente e funzionale, nonostante le tante difficoltà, in primis quella relativa ai conferimenti dei rifiuti di indifferenziato e organico presso gli impianti.

Sebbene l’incertezza contrattuale dell’appalto, abbia accompagnato l’azienda durante tutto il suo operato, sono sempre stati chiari quali fossero gli obiettivi da raggiungere per restituire alla città di Reggio Calabria, lo splendore che merita, città che abbiamo apprezzato, che ci ha accolto diventando anche un po’ casa nostra.

Da lunedì 18 marzo lasceremo il posto ad un’altra azienda che si occuperà dei servizi di igiene urbana in città.

Vogliamo ricordare in primis a noi stessi, che in due anni abbiamo raggiunto il 41% di raccolta differenziata, oltre ad altri obiettivi, quali la funzionalità del servizio di raccolta porta a porta, regolarizzandolo in tutta la città, la pulizia definitiva del muro della vergogna di Ciccarello, abbiamo consegnato centinaia di bidoni carrellati e cassonetti all’interno di condomini ed attività commerciali per facilitare e migliorare il servizio. Abbiamo supportato le iniziative ambientali, giornate di pulizia organizzate da associazioni locali, tenuto incontri nelle scuole, e siamo stati presenti laddove fosse necessario.