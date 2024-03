Mancano pochi giorni al grande evento musicale che riporta sui palcoscenici, locali e piazze della città e della Regione il giovane cantautore Domenico Panetta. Parte il 16 Marzo da “Al Clubbino”, il nuovo tour “Notizia di una nuova stagione” della band “TZN – Rosso Relativo” capitanata dal cantante reggino.

Una nuova sfida per l’interprete che, insieme ai vocalist Federica Polimeni e Cresh King e ai musicisti Carmelo Barreca (chitarra elettrica), Salvatore Crucitta (basso) e Filippo Buglisi (batteria), faranno insieme al pubblico, un fantastico viaggio musicale per rendere il giusto omaggio ad una star internazionale del calibro di Tiziano Ferro.

Il live è un intenso tributo ad un grande artista della musica e non mancheranno le più belle canzoni di Ferro e anche, alcuni successi firmati con Laura Pausini, Elisa, Paola & Chiara, Articolo 31 J-AX, Massimo Ranieri, Mia Martini, Raffaella Carrà.

“Sono emozionato e pronto a questo incredibile tour che mi vede protagonista insieme ad una band di ottimi musicisti e cantanti con i quali faremo un coinvolgente tributo a Tiziano – afferma il cantautore Panetta -. Ripercorrerò la lunga carriera del cantautore di Latina con i successi che lo hanno fatto conoscere ed amare sia in Italia che all’Estero ma anche, i duetti più famosi che hanno confermato non solo le doti umane ed artistiche di Tiziano ma, hanno rafforzato la volontà totale dell’artista a collaborare con colleghi-amici”.

Una collaborazione che il giovane Domenico condivide con i cantanti Federica Polimeni e Cresh King, così diversi ma uniti dall’esigenza di sperimentare nuove strutture musicali.

“E’ un repertorio che spazia dagli esordi ad oggi e vuole donare spensieratezza e divertimento a tutti gli appassionati di Ferro – continua il leader della band -. Un meraviglioso tributo ad un grande artista e alla sua musica, un appuntamento da non perdere per giovani e adulti dal notevole impatto emozionale. “Lo stadio”, “Xdono”, “E Raffaella è mia”, “Sere Nere”, “Ti scatterò una foto”, “Rosso relativo”, “Non me lo so spiegare”, sono solo alcuni dei tormentoni che faremo rivivere per qualche ora di show senza precedenti”.