Nell’ottobre scorso, i giovani musicisti avevano affrontato con impegno e serietà le prove concorsuali, dimostrando un grande senso di responsabilità e sicurezza, a conferma che il Conservatorio pone gli studenti al centro della vita accademica cercando di metterli a proprio agio nel rapporto con l’Istituzione e con il mondo musicale. La giuria, formata dai membri esterni M° Giulio Arnofi e M° Epifanio Comis, era presieduta dal delegato del direttore, prof. Giuseppe Gullotta. Il concerto finale era stato rimandato a causa della temporanea ma prolungata chiusura del Teatro Cilea.

Il direttore, prof. Francesco Romano, sottolinea: «Abbiamo preferito posticipare questo concerto pur di poterlo tenere nel luogo che questi studenti meritano: il tempio della musica reggino, dedicato al “nostro” Francesco Cilea. Il Premio del Conservatorio non è una competizione qualsiasi, il suo fine non è la classica selezione ma l’occasione di un confronto e di un’attendibile verifica in itinere. La sua importanza formativa è garantita dalla valutazione di aspetti non esteriori ma profondi, quali la personalità e la creatività dell’interpretazione. Attraverso questo tipo di concorso, gli studenti si mettono alla prova confrontandosi con i colleghi, esibendosi davanti a una giuria qualificata. La manifestazione testimonia una vivacità artistica che un ambiente culturale adeguato può incoraggiare, e il Conservatorio Cilea, che quest’anno celebra il 60° anniversario dell’istituzione, intende rispondere alle aspettative dei giovani, valorizzandoli durante l’arduo percorso dell’alta formazione musicale».

Dei 23 concorrenti che hanno affrontato la prova eliminatoria, sono risultati vincitori in 8. Il premio consiste in una borsa di studio di 1000 euro assegnata per merito artistico agli studenti Carlo Aurelio Colico (composizione), Davide D’Agostino (basso tuba), Simão Neto (pianoforte), Chiara Pirrò (canto lirico) accompagnata al pianoforte da Francesco Rosaniti. Premiati anche Domenico Sorbara (fagotto), Iris Amico (viola) e il duo Chiara Provvidenza-Francesco Ammendolia (canto e chitarra jazz) che non potranno esibirsi a causa di motivati impedimenti.

Con il diritto di partecipare allo stesso concerto sono stati premiati anche 2 studenti segnalati per merito: il duo Alessia Maio-Giuseppe Pirrotta (canto e piano jazz). Questi ultimi si avvarranno della collaborazione di Pino Delfino al basso e di Claudio Bagnato alla batteria, mentre i brani di Carlo Aurelio Colico saranno eseguiti sotto la sua direzione dall’Ensemble studentesco del Conservatorio, per l’occasione formato da Gloria Grasso (voce), Chiara Siclari, Elisa Grotteria, Gaia Meduri (violini I), Alessandra D’Aguì, Miriam Grotteria, Chiara Raffa (violini II), Giada Carere, Ginevra Malaspina (violoncelli), Francesco Macrì (contrabbasso), Fabiana Sergio, Giuseppe Zoccoli (flauti), Valentina Calarco (oboe), Gabriele del Grande, Valeria Nicolò (clarinetti), Sara Scopelliti, Samuele Messineo (saxofoni), Francesco Randò, Gabriele Valentini (corni), Andrea Nicodemo Bruzzese (tromba), Giovanni Gagliuso (eufonio), Lorenzo Albanese (trombone), Antonio Valentini (tuba), Lucia Matilde Canale, Fabio Tortora (pianoforte), Alessandro Pazzano, Francesco Martorano, Carlo Palella (percussioni).

Aprirà la serata l’Inno nazionale cantato dal soprano Roberta Panuccio, studentessa del “Cilea” che nel marzo scorso è stata selezionata per rappresentare la Calabria alla XIII edizione del Concorso nazionale “Giovani talenti della musica – Alda Rossi da Rios” indetto dal Soroptimist International d’Italia. Presenta Sofia Fava, anche lei studentessa del Conservatorio.