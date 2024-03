commedia della seduzione” di Luca Ron coni. Ha lavorato con gr andi attori come Luigi Diberti, A nna Maestri e Pamela Villoresi, disting uendosi in tragedie classiche e moderne. I n televisione, ha preso parte a diverse produzioni, tra cui “Aut Aut” e “Arabel la”. Al cinema, ha interpretato ruoli m emorabili, come quello di Giovanna in “Tre fratelli” di Francesco Rosi accanto a Vittorio Mezzogiorno, ol tre a numerose altre pellicole, spaziando dal dramma all’umorismo .