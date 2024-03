Nonostante l’ avvenuta preparazione delle piste e delle seggiovie quest anno la neve praticamente non si è fatta vedere e l’inverno sta per finire ma ciò nonostante Gambarie ha tanto da offrire in termini di spazi attrezzati, infrastrutture, di servizi ed anche di prodotti gastronomici.

Ed è proprio per questo che si è deciso di aprire ugualmente la seggiovia Telese in modo da dare a tutti i “pedoni” la possibilità di salire in cima all Azzurra e non solo ammirare la vista mozzafiato dello Stretto dai 1.850 metri di Monte Nardello ma anche calpestare i 20 cm di neve lì insistenti e magari farsi una passeggiata con le ciaspole o scivolare con le “padelle”, insomma un giorno all insegna del divertimento sulla neve presente.

Per domenica 3 Marzo, infatti, l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, coadiuvata dalle associazioni e dai professionisti del posto, ha organizzato la giornata a tema “I ️ Gambarie”!

Una domenica di relax, sport, immersione nella natura abbinati al brio ed al divertimento della musica live e l’aggiunta di birra artigianale, piacevoli drink ed un accurato street food. Un connubio che merita di essere vissuto, un programma sempre piu orientato verso il Turismo Green delle Terre Alte di Gambarie, una giornata scandita da opzione A e B per andare incontro ai gusti di tutti; si potrà infatti scegliere tra le escursioni gratuite guidate dalle Guide Ufficiali del Parco alla Stazione di Terapia Forestale ( la prima ed unica del Sud Italia) ed al bosco degli Artisti o ancora al Fantabosco ed al Bosco di Mezzo, oppure si potrà praticare come dicevamo lo sport ad alta quota , nella località Telese, usufruendo di ciaspole e padelle. Ma non è tutto, anche gli appassionati di bike potranno godere di questa attività nel Bosco dei 5 Anelli cuore pulsante di Gambarie ed ancora: bob su rotaie, snow tubing, campo da basket e bocce saranno tutti usufruibili. La seconda parte della giornata sarà invece dedicata alla gastronomia con l offerta degli apprezzati ristoranti locali ed il tipico street food in piazza Mangeruca con musica dal vivo e dj set, contornati da grandi led wall, sino al tardo pomeriggio.

Un apposito servizio di trasporto ATAM accompagnerà i visitatori da piazza Garibaldi di Reggio Calabria a Gambarie, ed un ulteriore servizio navetta gratuito sarà adibito dalla località Rumia verso il Telese, per meglio garantire la viabilità.

Quindi tutto curato nei dettagli, dall’amministrazione comunale e dalla supervisione del sindaco Francesco Malara, che ancora una volta, invita turisti ed appassionati di tutte le età nel cuore della Montagna al Centro del Mediterraneo per riscoprire le attrattive di Gambarie e passare una giornata di grande divertimento salutare all aperto contornata di buona musica e gustoso cibo.