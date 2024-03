Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Reggio Calabria, hanno denunciato in stato di libertà cinque minorenni responsabili di aver posto in essere diversi atti di bullismo nei confronti di un loro coetaneo.

La giovane vittima, alla presenza dei propri genitori, ha raccontato ai poliziotti del Commissariato i gravi e reiterati episodi di violenza fisica e verbale subìti quotidianamente, sia in ambito scolastico che non, tanto da provocare in lui un forte timore nell’uscire di casa ed indurlo a non frequentare più le lezioni scolastiche.

L’intensa attività di indagine, avviata con tempestività dalla Polizia di Stato di Gioia Tauro a seguito della denuncia, ha consentito di individuare in breve tempo gli autori delle condotte aggressive e di denunciarli all’Autorità Giudiziaria competente.