Dal prossimo martedì 5 marzo, anche nel territorio metropolitano di Reggio Calabria, sarà operativo il Numero Unico europeo per le Emergenze 112 (NUE uno-uno-due) ove confluiscono, in una sola numerazione, tutte le chiamate di soccorso.

Componendo il 112, da rete fissa e mobile, si entrerà in contatto con la Centrale Unica di Risposta (CUR) Calabria, localizzata a Catanzaro presso la Cittadella regionale.

La CUR gestisce le chiamate di soccorso smistandole all’Ente preposto alla gestione della specifica emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso Sanitario).

È possibile e consigliabile contattare la Centrale NUE 112 tramite l’applicazione “112 Where Are U”, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone (sia per Android che per Ios).

Tramite questa app si avrà una localizzazione geografica e precisa di chi chiama, facilitando le operazioni di intervento anche nel caso in cui non si sia in grado di rispondere: oltre che in voce è infatti possibile interagire con i soccorritori in chat e con chiamate mute.

Inoltre, risulta cruciale per gestire i soccorsi, senza i rischi di errore dovuti all’inevitabile concitazione del momento.

Il NUE 112 è accessibile alle persone diversamente abili e garantisce un’assistenza multilingue con interprete.

Il tempo di attesa dei cittadini, per la risposta da parte della Centrale, si attesta entro i 10 secondi.