Continuano spedite le selezioni ufficiali di Miss Mondo Calabria, il concorso più antico e prestigioso al mondo capeggiati dalla nota agenzia ‘Andrea Cogliandro Eventi‘ in esclusiva per la Regione Calabria.

Questa volta sarà la stupenda location di ‘Caposperone Resort‘ ad ospitare il prestigioso concorso con una selezione di oltre 20 aspiranti miss che si svolgerà Sabato 9 Marzo con inizio alle ore 18 in un ricco programma di moda, arte e spettacolo.

