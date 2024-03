Il consigliere metropolitano Rudi Lizzi ha preso parte alla consegna parziale del cantiere interessato al ripristino della Strada Provinciale che, da Riace Marina, conduce alle zone interne ed al Comune di Camini. In particolare, attraverso un finanziamento di 600.000 euro di fondi della Prociv, si punterà a mettere in sicurezza un tratto interessato da una frana.

Insieme al sindaco riacese Antonio Trifoli, Rudi Lizzi ha sottolineato «l’importanza di un’attività destinata ad ottimizzare le qualità di un’arteria fondamentale per la circolazione dei residenti e, soprattutto, dei visitatori che, soprattutto nel periodo estivo, riempiono uno degli scorci più belli e suggestivi del comprensorio».

«L’investimento – ha spiegato Rudi Lizzi – servirà a risagomare la piattaforma stradale per il corretto deflusso delle acque e verranno posti dei pali ed opere per impedire fenomeni di scivolamento della sede stradale».

«L’impegno della Città Metropolitana – ha detto ancora – è lineare e costante lungo tutto il territorio. In questi giorni, come amministrazione, stiamo effettuando una serie di sopralluoghi per verificare l’andamento dei lavori in corso nella fitta rete viaria di nostra competenza. Anche a Riace, come più recentemente a Caulonia, abbiamo voluto far sentire, ai cittadini ed alla ditta impegnata nell’esecuzione dei lavori, la presenza di un Ente che tiene alta l’attenzione su un settore estremamente delicato e che, negli ultimi anni, ha visto interessati il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco, delegato alla Viabilità, Carmelo Versace».

«Nonostante i forti tagli sui trasferimenti statali dedicati alle manutenzioni delle nostre strade – ha aggiunto il consigliere metropolitano – l’amministrazione di Palazzo Alvaro sta recuperando somme per garantire integrità e sicurezza sui 1.800 chilometri di strade metropolitane. Si tratta di arterie importanti, con un flusso di traffico veicolare intenso e che rappresentano snodi particolarmente rilevanti per i residenti e per lo sviluppo di strategie turistiche».

«Ovviamente – ha concluso Rudi Lizzi – la Città Metropolitana sta continuando a programmare, ad investire e ad individuare somme necessarie ad assicurare la migliore viabilità possibile. Nei prossimi giorni, continueremo a monitorare cantieri e strade così da poter aggredire e risolvere le difficoltà più impellenti».

