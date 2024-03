In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Reggio Calabria ha assegnato il “Premio 8 marzo”, un riconoscimento alle cittadine che, per il loro impegno sociale, civile, culturale, sportivo e lavorativo, contribuiscono a mantenere alto il nome della città ed il valore delle donne nella società.

Nella sala “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ai componenti della Giunta e del Consiglio comunale, ha consegnato la pergamena ufficiale ed un omaggio floreale ad otto reggine illustri.

«Era un dovere, per l’amministrazione, recuperare una benemerenza prestigiosa come il Premio 8 Marzo che vuole omaggiare le donne che si sono distinte nei loro campi di azione. In questo modo, vogliamo dare lustro e riscontro alle reggine che hanno operato al servizio della comunità e della collettività».

«Contestualmente – ha ricordato Falcomatà – l’8 marzo vuole essere un’occasione di riflessione su tutte le tematiche connesse, in generale, al mondo femminile e, in particolare, alle problematiche legate anche alla questione della violenza sulle donne. Proprio oggi, abbiamo voluto consegnare, all’ associazione vincitrice della manifestazione d’interesse, le chiavi del bene confiscato alla criminalità e riqualificato che sarà un Centro di prima accoglienza e di antiviolenza dove le donne potranno programmare e sperare in un futuro diverso».