Lo scorso lunedì i Carabinieri della Stazione di Roccella Jonica, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe avviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, hanno incontrato un nutrito gruppo di cittadini anziani presso il centro di aggregazione per gli anziani di Roccella Jonica.

Nell’occasione, il Comandante della Stazione Carabinieri ha dialogato con i presenti e illustrato, anche mediante esempi concreti, le principali modalità utilizzate dai truffatori.

I malfattori, infatti, si presentano come persone distinte, eleganti e particolarmente gentili e spesso si qualificano appartenenti alle Forze dell’Ordine chiedendo loro del denaro per un parente che è stato vittima di incidente stradale. Tale incontro ha costituito un importante momento di aggregazione e di affettuosa vicinanza alla popolazione, confermando sempre più come le Stazioni Carabinieri rappresentano, col loro quotidiano e silenzioso impegno, un baluardo a tutela della sicurezza e della legalità, corrispondendo con i fatti all’impareggiabile credito di fiducia che i cittadini da sempre accordano all’Arma dei Carabinieri.