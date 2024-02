“Puntuali, veloci ed efficienti”. Così molti utenti definiscono il servizio online offerto dal Polo Sanitario di Via Padova e dal Polo Sanitario Nord di Via Willermin per richiedere la scelta dei medici di Medicina Generale attivi nel proprio distretto sanitario o revocare il proprio medico, richiedere l’esenzione per patologia o semplicemente, avere informazioni su visite, controlli e specialisti presenti in struttura.

“Faccio un plauso ai dipendenti che operano quotidianamente nelle strutture sanitarie dell’azienda sanitaria che, in tempi utili, entro le 24 ore e per le richieste non urgenti, un paio di giorni, forniscono tempestive risposte agli utenti che non possono recarsi in sede – afferma la signora Maria -. La mia lettera è per testimoniare che anche in una città difficile come Reggio, si possono avere servizi utili e pratici per anziani, disabili, ammalati, per tutta la comunità. Con una semplice richiesta online, si tagliano lunghe attese e si evita di affollare le strutture sanitarie”.

La Signora Maria è una delle tante cittadine soddisfatta del servizio offerto dai dipendenti delle stutture sanitarie, molti dei quali infermieri che oltre a svolgere la propria mansione, si impegnano giornalmente ad aiutare e superare le varie problematiche dei pazienti svolgendo pure il lavoro amministrativo.

“Per una costante carenza di personale amministrativo, questo servizio online è svolto da alcuni dipendenti che amano il loro lavoro ma, soprattutto, hanno capito le abnormi difficoltà che gli utenti hanno – continua la Signora -. Con questo servizio dell’Asp, svolto sia dal Polo Nord che Sud, senza muovermi da casa, ho potuto ugualmente scegliere il medico di base ed evitare lunghe code e attese. Che dire, semplicemente grazie ai nostri angeli dell’Asp!”.

Con una semplice mail inviata a polorcsud@asprc.it o sceltaerevocapsn@asprc.it, l’utente allegando i documenti necessari (obbligatori sia per tutti i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale, che per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea e per i cittadini stranieri extracomunitari) può ottenere in poco tempo, ciò che richiede.