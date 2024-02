Parliamo di pet – therapy ?

In occasione delle giornate di orientamento e formazione organizzate dagli studenti e svoltesi presso il liceo scientifico A . Volta di Reggio Calabria ,nelle giornate del 15-16-17 Febbraio , l ‘associazione A. M.A.T.A “ Luna nuova “ e’ stata invitata dagli studenti ad esporre , spiegare e far conoscere la pet- therapy , meglio definita come Interventi Assistiti con gli Animali. La presidente della associazione la Dott. ssa Panella Annalisa , psicologa che opera nel campo della pet – therapy da circa quindici anni , ha esposto e spiegato ai ragazzi sia le normative vigenti in materia ,sia il significato ed il valore sociale della relazione uomo-animale.”Animali come il cane ed il cavallo ,in particolare ,hanno sempre ricoperto un ruolo cardine nell’ evoluzione storica dello sviluppo della società umana .”spiega la Dott.ssa Panella . “Ad oggi nelle case italiane 1/3 delle famiglie possiede un animale domestico. Quante volte ci è capitato di ricercare una coccola dal nostro fidato amico, nei momenti di passeggera tristezza ?La ricerca di un contatto rassicurante , accogliente e soprattutto non giudicante può essere di conforto nelle giornate negative .Gli animali sono parte delle nostre famiglie , ed in alcuni casi sono “famiglia “. L’ impegno degli animali in contesti di aiuto alla persona apre una nuova visione nell’ ottica del benessere dell’individuo e non si rivolge esclusivamente alla disabilità ma si orienta anche verso il miglioramento della qualità della vita delle persone dall’ infanzia alla terza età.Il cane ad esempio , in contesto scolastico può facilitare il percorso di inclusione, migliorare il

livello di concentrazione , favorire la socializzazione , attenuare eventuali conflitti nelle dinamiche relazionali fra pari . E’ inoltre ben conosciuta la valenza delle attività di Pet- Therapy rivolte ai bambini ed ai ragazzi con disabilità ad esempio nei casi di ADHD o AUTISMO , solo per citarne alcuni . Devo dire che la richiesta da parte dei ragazzi del liceo Volta mi ha davvero sorpresa ma anche entusiasmata. Siamo stati accolti con grande curiosità ed interesse ,sia noi sia i nostri fedelissimi amici a quattro zampe, che hanno ricevuto tutte le attenzioni possibili rivolte alle loro esigenze. Una accoglienza calorosa da parte di tutto il corpo docente e degli studenti. Questa splendida iniziativa ci ha dato motivo di supporre che finalmente le nuove generazioni credano e pensino agli animali come un valore aggiunto alla società umana , inteso in termini di affettività ed emotività . Da questa riflessione e dal dibattito avuto con i ragazzi del Liceo A. Volta ripartiamo con grande entusiasmo . Ci auguriamo che nel frattempo , la nostra Regione approvi , sostenga e implementi questa realtà , già ben radicata nel resto del territorio Italiano. Il benessere della persona deve essere obiettivo comune e verso tale obiettivo è necessario muoversi con sinergia , adeguate competenze e formazione continua.