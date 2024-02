di Grazia Candido (Antonio Sollazzo) – Più di 4 mila applausi per Enrico Brignano che manda in tilt il PalaCalafiore. Un irresistibile “Ma… diamoci del tu!”, spettacolo scritto con Manuela D’Angelo e Alessio Parenti per i testi, musiche originali di Andrea Perrozzi, ha regalato a Reggio Calabria tantissime risate grazie ad un grande mattatore abile a mettere in scena la sua vita d’artista, dagli inizi con “la folgorazione di Saranno Famosi”, noto programma televisivo che ha indicato a Brignano la strada da seguire.



E può annoverare un altro importante successo il promoter Ruggero Pegna che apre la trentottesima stagione di eventi in Calabria, con un numero uno della comicità esperto a sciorinare con ironia e una dialettica a volte pungente ma sempre diretta, tematiche quotidiane come il rapporto uomo-donna, la tv di oggi, i social.

Enrico è un fiume in piena, già dai primi minuti dove “avrebbe voluto per il suo show una orchestra, un corpo di ballo ucraino e invece è solo sul palco ma, con lui c’è il suo bellissimo pubblico”, strappa risate e applausi continui confermandosi un uomo di spettacolo a 360°.



L’artista romano, formatosi dal Maestro Gigi Proietti, conquista la scena con aneddoti, risate, canzoni e riflessioni e sfonda la quarta parete quando fa domande agli spettatori informandosi dove ci si sistema a Reggio Calabria prima dell’accoppiamento o come chiamano ciò che si fa prima dell’unione amorosa.

Ma quello che racconta non è solo comico, c’è uno spaccato denso di riflessioni e consigli che servono ai giovani di oggi.

“Nella mia vita, ho ricevuto tanti no – rivela Brignano -. No pesanti, che mi hanno fatto male ma, anche i no servono: fanno crescere, ti rendono più forte. E non solo sul lavoro, pure con le donne. Prima le ragazze erano pudiche per convenzione sociale, oggi sono più disinvolte, prendono iniziativa, vedi le foto su Instagram”.



Quella che scorre sul palco, è la vita di un uomo che ne ha passate tante e le sa raccontare nascondendo quel pizzico di tristezza di un mondo che non c’è più, di un periodo in cui tutto sembrava davvero bello anche se era meno tecnologico e social, dove i genitori non erano “amici” dei figli ma, semplicemente madre e padre e tantissimi erano i “no giusti”.



Enrico ricorda anche le prime uscite con la Uno “base” Unipro, sprovvista di leva per reclinare il sedile del passeggero o le feste organizzate nei garage e i consigli per rimorchiare le ragazze.

E se su questi ricordi è ilare, appare coscientemente duro quando parla della tv di oggi, “privata di intelligenza e garbo” ma è categorico quando sprona il pubblico a fare il primo passo: “Siete voi che decidete”.

La gente lo segue, lo premia con continui applausi e condivide in toto quel racconto che si ammorbidisce quando parla della sua famiglia, di quella nuova felicità fatta dalla moglie e dai suoi bambini.

Ma basta poco per ritornare il Brignano impetuoso quando analizza il rapporto uomo-donna e consiglia ai maschietti di “non compromettersi con la propria moglie con un sì o un no: emettete suoni che non possono essere verbalizzati”.

Il palco è ormai da tempo casa sua e lo ha dimostrato anche questa volta, ma è arrivato il momento di salutare e lasciar riflettere da soli i quattro mila spettatori che, all’unisono, lo congedano con un unanime “Sei grande Enrì”.