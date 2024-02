In occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale del Malato, il 9 febbraio, la Cappella del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria è stata protagonista di un evento che ha visto tutte le cappellanie ospedaliere d’Italia in collegamento tra loro.

Infatti, la Cappella del Presidio “Riuniti” del G.O.M. è stata indicata come una delle quattro animatrici della diretta streaming della celebrazione dall’Ufficio Pastorale della Salute: il Grande Ospedale Metropolitano Reggio Calabria, il Presidio Ospedaliero “G. F. Ingrassia” – Monreale (PA), il Centro di cure palliative pediatriche Bambino Gesù – sede di Passoscuro (RM) e la Clinica “Villa San Giusto” – Gorizia. Quattro luoghi per comporre l’abbraccio ai Curanti che prestano il loro servizio presso tutte le strutture sanitarie del Paese.

È stato Don Massimo Angelelli, Direttore Ufficio della Pastorale della Salute della CEI, ad introdurre la preghiera di ringraziamento a Dio per i curanti. Nel suo intervento, ha richiamato il senso delle loro fatiche e la dedizione con la quale ogni giorno si prendono cura dei malati e dei sofferenti. “È la stessa azione del buon samaritano che non gira lo sguardo altrove ma si ferma e professa la propria disponibilità all’ascolto e alla cura. Questo è il messaggio per la Giornata Mondiale del malato dove, Papa Francesco, fissa due principi: compassione e tenerezza che caratterizzano la relazione che il curante instaura con il malato”. E conclude: “perciò grazie per il vostro lavoro! Voi “toccate” l’animo più vulnerabile dell’umanità ecco perché, oggi chiediamo, attraverso la preghiera, che Dio vi dia forza, serenità e pace. Insieme a voi e per voi ci raccogliamo in preghiera”.

Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della CEI, facendo riferimento al messaggio del Santo Padre, ha sottolineato la dimensione della solitudine nella sofferenza e come nella relazione curante – malato abitino “i valori umani e cristiani che danno senso alla nostra esistenza”. Il suo intervento ha portato l’abbraccio della Chiesa italiana a tutti gli operatori sanitari.

I collegamenti sul canale YouTube si sono susseguiti in armonia e camici bianchi, azzurri e verdi hanno dato voce al Vangelo, al Messaggio di Papa Francesco e le testimonianze degli ammalati