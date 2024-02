Parte subito bene la prevendita per l’unica tappa in Calabria del tour di Irama, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, confermata per sabato 3 agosto alle 21:30 nella splendida cornice di Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria. L’evento fa parte di “Fatti di Musica 2024”, 38° edizione del Festival del Miglior Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna. Dopo l’annuncio e l’avvio della prevendita online di ieri pomeriggio sul circuito Ticketone, in poche ore sono stati già venduti 500 biglietti. Amatissimo dai suoi fan di ogni età, spinto in questi giorni dal bellissimo brano “Tu no”, in gara a Sanremo, e dall’emozionante duetto con Riccardo Cocciante, il concerto di Irama a Reggio si preannuncia come uno dei principali eventi musicali dell’estate in Calabria.

“Al momento abbiamo previsto la vendita di 4000 biglietti, come da piano organizzativo sperimentato in precedenti eventi. E’ una location perfetta per ospitare in condizioni ideali di comfort un grande concerto, nel cuore della Città e con lo sfondo affascinante del Castello Aragonese!”, afferma Pegna, che in questa Piazza ha già organizzato altri live di prestigio, sempre a biglietti, da Caparezza a Carl Brave, fino a Paolo Conte.

Il palcoscenico, come in precedenti grandi eventi, sarà collocato a ridosso del Castello e la piazza, completamente delimitata dalle varie vie di accesso, sarà divisa in due settori, con due distinti biglietti. Dopo aver esordito nel 2016 al Festival di Sanremo con il singolo “Cosa resterà” (disco d’oro) nella categoria “Nuove Proposte” e dopo la vittoria nel 2018 al talent show Amici di Maria De Filippi, Irama ha partecipato a Sanremo nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta” (doppio disco di Platino), nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (triplo disco di Platino) e nel 2022 con “Ovunque sarai” (quintuplo disco di Platino).

Nel frattempo, procede bene anche la vendita dei biglietti per l’altro storico evento estivo di Fatti di Musica con il live sui Pink Floyd del mitico Nick Mason, fondatore e musicista della leggendaria band, con i Saurceful of Secrets, un super gruppo di all stars composto da Guy Pratt (Pink Floyd), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads), Dom Beken (Transit Kings), realizzato con il Patrocinio della Regione Calabria. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it