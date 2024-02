Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato in forza al Commissariato di P.S. di Condofuri, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio previsti dal cosiddetto piano d’azione “focus ‘ndrangheta”, hanno arrestato un soggetto di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, notato per strada con atteggiamento sospetto, è stato sottoposto ad un controllo di polizia che è stato poi esteso anche al domicilio, la cui perquisizione ha dato esito positivo: nella propria abitazione di Melito di Porto Salvo, infatti, sono stati rinvenuti circa 500 grammi di marijuana e 9,5 grammi di hashish, di cui una parte già confezionati ed altra pronta per la lavorazione.

Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento, come un macchinario per confezionare gli alimenti sottovuoto con relative buste, carta alluminio e bilancini di precisione.

Al termine delle formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 27enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.