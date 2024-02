Con l’arrivo al Palacalafiore di Reggio Calabria del grande palcoscenico e delle attrezzature scenotecniche, partono i lavori di allestimento per il megashow di Enrico Brignano di sabato alle ore 21:00. Dopo la copertura del parquet con una protezione in carplay, al via il montaggio del ground support che consentirà l’appendimento di scenografie, audio e luci. Infine, si procederà alla sistemazione delle poltroncine che trasformeranno il Palacalafiore, tempio dei grandi eventi di musica dal vivo in Calabria, in un grande teatro.

Preceduto da sold out in tutte le altre date di questo eccezionale tour, anche a Reggio si registrano già numeri record per uno show del genere, mentre la prevendita continua online su Ticketone e nei punti autorizzati. L’evento è organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna e punta al record di presenze in unica serata per uno spettacolo comico in Calabria. Attesi circa 4.000 spettatori.

Quello che arriva anche a Reggio è un monologo mozzafiato, intervallato da sorprese, improvvisazioni e trovate sceniche, capace di trascinare tutti in un’atmosfera di puro divertimento. Con racconti e aneddoti intrisi d’ironia e da una vena sarcastica irresistibile, battute incalzanti, gag originali, Brignano sfodera tutta la sua bravura di attore comico e autentico fuoriclasse della risata.

“Ma… diamoci del tu”, spettacolo scritto con Manuela D’Angelo, la collaborazione ai testi di Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi, prodotto da Vivo Concerti, aprirà la 38° stagione di eventi in Calabria del promoter lametino, che si annuncia ricca di eventi eccezionali, come lo storico concerto del 24 luglio a Roccella Jonica del “Pink Floyd” Nick Mason con i Saurceful of Secrets, la sua super band di all stars composta da Guy Pratt, Gary Kemp, Lee Harris e Dom Beken, realizzato con il Patrocinio della Regione Calabria.

Dopo lo show di Enrico Brignano a Reggio e Nick Mason a Roccella, secondo il format collaudatissimo di “Fatti di Musica”, il suo festival-premio del live d’autore, Pegna ha già confermato altri appuntamenti: il nuovo spettacolo di Stefano De Martino il 4 marzo al Teatro Rendano di Cosenza e la spettacolare Divina Commedia Opera Musical dal 7 al 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro, già vicina al sold out. Per informazioni sono disponibili lo 0968441888 e il sito web www.ruggeropegna.it.