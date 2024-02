Presentazione del quadro completo delle vie comunali di Bova Marina dopo l’aggiornamento.

E’ programmato per domani pomeriggio alle ore 16,30 presso la Biblioteca comunale, l’incontro “Odonomastica verso il traguardo”presieduto dal primo cittadino Saverio Zavettieri e dal professore e coordinatore del progetto Elio Cotronei.

“La nuova denominazione di strade è frutto del lavoro della Commissione Consultiva di Toponomastica di Bova Marina e vuole rendere omaggio a personaggi illustri che sono stati importanti, significativi nel tempo, con cui sono forti i legami culturali e che rispecchiano l’anima del nostro territorio – afferma il primo cittadino Zavettieri -. Un ulteriore segnale di attenzione dell’Amministrazione comunale verso uomini e donne che hanno segnato la storia del Paese. Abbiamo diviso la cerimonia costituendo un gruppo dedicato ai sindaci e figure politche con tre donne (2 docenti/educatrici ed una universitaria gettata nelle Foibe) e quello dei pensatori, uomini di cultura ed artisti anche di fama internazionale che hanno saputo onorare l’Italia. Inoltre, abbiamo voluto intitolare una via a Bettino Craxi, ex presidente del Consiglio e leader del Partito Socialista Italiano, morto nel gennaio 2000 ad Hammamet dove si era rifugiato, un uomo che ha contrastato ogni sorta di dittatura in Europa e come presidente del Consiglio ha portato l’Italia al quinto posto nella graduatoria dei Paesi più sviluppati grazie alla sua politica economica imposta nei suoi governi. E una a Giuseppe Di Vittorio, fondatore del più grande sindacato dell’Italia democratica, che ha dato un grande contribuito alla ricostruzione del Paese nel dopoguerra. Del sindacalista ricordiamo il grande senso di responsabilità nazionale anche nei momenti tragici della giovane Repubblica italiana alla fine degli anni Quaranta”.

Le strade da intitolare sono: Giuseppe Saccà, Domenico Pizzi, Edoardo Musitano, Giovanni Stilo, Domenico Larizza, Pasquino Crupi, Pietro Autelitano, Pietro Viola, Antonia Zappia, Francesca Tuscano, Norma Cossetto, Kostantino Nikas, Don Ruggero Coin, Filippo Violi, Massimo Gorki, Rino Gaetano, Mia Martini, Mino Reitano, Maria Capuano, Eutimio locrese, Umberto Zanotti Bianco, Anastasios Karanastasis, Bettino Craxi, Giuseppe Di Vittorio.

Le cerimonie avverranno alla presenza dei cittadini e degli interessati.