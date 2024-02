Saranno inaugurate domani mattina a Bova Marina alle ore 10, le prime tabelle stradali.

Le targhe affisse, dedicate a 7 sindaci e amministratori, a due docenti illustri e a una studentessa istriana vittima delle Foibe, sono il frutto di un lavoro certosino che vede in prima linea la Commissione Consultiva di Toponomastica di Bova Marina e il professore Elio Cotronei, coordinatore del progetto toponomastico.

La cerimonia di domani, alla quale saranno presenti il primo cittadino Saverio Zavettieri e gli amministratori locali, prevede l’intitolazione di un primo gruppo di vie dedicate a Pasquino Crupi, Pietro Autelitano, Giovanni Stilo, Antonia Zappia, Filippo Violi, Domenico Pizzi, Domenico Larizza, Edoardo Musitano, Francesca Tuscano, Norma Cossetto, Giuseppe Saccà.

Le denominazioni sono anche in caratteri greci, tradotte o traslitterate e il quadro odonomastico risultante è completo e non ha trascurato gli aspetti identitari di Bova Marina. Inoltre, con questa nuova toponomastica, il Comune vuole rimarcare l’importanza della memoria storica, di un passato e quindi, di un’eredità culturale lasciata da uomini e donne che non possono essere dimenticati.

Nei prossimi giorni saranno intitolate le strade a Kostantino Nikas, Don Ruggero Coin, Massimo Gorki, Rino Gaetano, Mia Martini, Maria Capuano, Eutimio Locrese, Umberto Zanotti Bianco, Anastasios Karanastasis, Bettino Craxi, Giuseppe Di Vittorio.