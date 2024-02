I Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro, nel corso di un controllo ai legali detentori di armi, hanno arrestato una donna cl. 46 del posto, accusata di detenzione illegale di armi.

In particolare, mentre effettuavano la verifica della corretta detenzione di armi presso l’abitazione dell’anziana signora, il cui marito, già detentore di armi, risultava deceduto da anni, i Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di intercapedine del soffitto e avvolta in un panno, una pistola marca SIG, con 103 colpi 9×21 racchiusi in un sacchetto di plastica.

All’esame visivo, l’arma è risultata avere la matricola abrasa, al fine di celarne la provenienza. I Carabinieri, cosi hanno contestato alla donna la detenzione dell’arma comune da sparo e delle munizioni, contestando inoltre la specifica violazione normativa per il possesso di un’arma clandestina.

Una volta dichiarata in stato d’arresto, la donna è stata posta agli arresti domiciliari e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria palmese.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l’indagata vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.