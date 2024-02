Il consigliere metropolitano Rudi Lizzi, insieme al sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere della SP88, attualmente interessata dall’attività di rifacimento del manto stradale.

«L’impegno della Città Metropolitana – ha spiegato Lizzi – è costantemente proiettato a migliorare la corposa viabilità dell’intero comprensorio, grazie soprattutto all’azione portata avanti dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal vicesindaco delegato al settore, Carmelo Versace, e dall’apparato burocratico e amministrativo dell’ente diretto dal dirigente Lorenzo Benestare. A Caulonia, in particolare, i cittadini attendevano il ripristino dell’asfalto lungo un’arteria molto importante che collega il centro storico alla marina del bellissimo Comune locrideo. In breve tempo, dunque, l’Ente è intervenuto per rispondere alle istanze arrivate della comunità e per supportare, ancora una volta, l’operato dell’amministrazione locale».

«Per questo – ha affermato – ringrazio il sindaco Cagliuso che mi ha accompagnato in questo importante sopralluogo. Sono convinto, infatti, che la sinergia istituzionale, soprattutto su questioni che toccano la quotidianità delle comunità, è un elemento essenziale sul quale continuare a far leva per aggredire e risolvere piccole e grandi criticità del nostro comprensorio».

«L’intervento sulla SP88 – ha proseguito Lizzi – è soltanto l’ultimo, in ordine di tempo, fra quelli che hanno interessato le strade della Locride. In questi anni, nonostante i fortissimi tagli subiti dal settore viabilità, la Città Metropolitana non ha lesinato sforzi per intervenire lungo le strade che attraversano territori fondamentali come Gerace, Locri, Siderno, Bovalino, San Luca o Casignana. E sono solo alcuni dei tanti esempi che si potrebbero fare e che hanno visto operai all’opera per ripristinare e mettere in sicurezza arterie che si estendono dal litorale fino alle zone interne».

«Dunque – ha concluso il consigliere metropolitano – Palazzo Alvaro, giornalmente, conferma il proprio impegno al fianco dei cittadini e degli amministratori impegnati a risollevare le nostre città ed i nostri antichi borghi. Nei prossimi giorni continueremo a mantenere alta l’attenzione sui molti cantieri aperti, sempre pronti a raccogliere spunti e sollecitazioni che arriveranno da ogni ente locale e da qualsiasi cittadino abbia necessità di manifestare un disagio».