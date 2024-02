Nell’ambito delle attività di controllo ai passeggeri effettuate

nell’Aeroporto dello Stretto, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria hanno

individuato e sottoposto a sequestro amministrativo orologi, occhiali e cinture contraffatti,

riportanti marchi di noti brand di moda.

I prodotti, nonostante il tentativo di renderli molto simili agli originali per caratteri, struttura,

veste grafica e dimensione dei marchi, si sono in realtà rivelati delle imitazioni. Le caratteristiche

costruttive, la tipologia dei materiali impiegati e il grado generale di confezionamento, rifinitura

ed assemblaggio sono risultati non in linea con gli standard qualitativi delle produzioni originali.

Tale attività si inserisce nel quadro degli interventi mirati a contrastare il proliferare del mercato

del falso sui brand del lusso, i cui prodotti sono sovente realizzati con materiali pericolosi per la

salute dei cittadini.

La commercializzazione di merce contraffatta incide pesantemente anche sull’economia del

nostro Paese provocando deviazioni del traffico commerciale lecito e concorrenza sleale, perdita

di posti di lavoro e di entrate erariali.

Al trasgressore è stata applicata l’ammenda prevista dal nuovo sistema sanzionatorio applicabile

ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di merci che violano diritti di proprietà

intellettuale.