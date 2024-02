Ilaria Salis, insegnante e attivista di Monza, è al centro di una tragica vicenda che solleva importanti quesiti sul rispetto dei diritti umani e legali. La donna, trentanovenne, da quasi un anno è detenuta in Ungheria e la sua disumana condizione in carcere ha suscitato polemiche e indignazione. Nell’ultima udienza in aula, ha fatto soprattutto scalpore il fatto che sia arrivata con manette alle mani e ai piedi, collegate a un cinturone in vita e a un guinzaglio al collo.

Tale trattamento rappresenta una violazione evidente della dignità umana e dei diritti fondamentali di ogni individuo e solleva numerosi interrogativi sul rispetto di importanti principi fondamentali ed è preoccupante, a maggior ragione, perché accade in un Paese membro dell’Unione europea.

Indipendentemente dalla colpevolezza o innocenza di Ilaria Salis, è essenziale porre l’accento sul rispetto dei suoi diritti umani. La sua detenzione in condizioni disumane solleva importanti quesiti, soprattutto sul rispetto del principio dell’habeas corpus e dell’acquis communautaire.

Il primo è uno dei fondamenti del diritto penale e giudiziario che tutela il diritto alla libertà personale: esso garantisce il diritto di ogni individuo a non subire detenzione arbitraria o ingiusta ed il detenuto ha il diritto di essere portato davanti a un tribunale o un giudice entro un termine ragionevole per la valutazione della sua detenzione. Nel caso di Ilaria Salis, sembra che tale principio non sia stato rispettato poiché è stata detenuta in Ungheria per quasi un anno senza un processo adeguato.

L’altro principio, l’acquis communautaire, mira ad armonizzare le leggi e le norme all’interno dell’Unione europea e a garantire un’eguale applicazione del diritto in tutti gli Stati membri. Esso include i diritti umani, le norme penali e giudiziarie, i principi di pari opportunità, nonché i principi fondamentali della giustizia e della dignità umana. La detenzione di Ilaria Salis e le condizioni in cui si trova sollevano dubbi anche sul rispetto di tale principio da parte delle autorità ungheresi, poiché l’Ungheria dovrebbe rispettare gli standard europei in materia di diritti umani e trattamento dei detenuti e solleva una serie di interrogativi sulla protezione dei diritti umani all’interno dell’Unione europea.