L’olio Igp di Calabria incanta Sanremo. “A Casa Sanremo” uno spazio interamente dedicato alla Calabria, all’interno del programma “L’Italia in Vetrina”, condotto da Veronica Maya in diretta dall’area hospitality del Festival.

Ebbene, nel cooking show, con lo chef Pietro Tangari, ambasciatore delle eccellenze calabresi, si è preparato un piatto speciale, lo “Scrigno d’amore”, una pasta ripiena con sarde pepate del Mar Ionio, Caciocavallo Silano e Patate della Sila, il tutto condito con lo straordinario Olio IGP di Calabria.

“Il nostro olio Igp è stato degustato, utilizzato e soprattutto apprezzato dai tanti invitati a Casa Sanremo. Insieme alle pietanze che hanno rappresentato la regione intera, racchiudendo in sé tante eccellenze e prelibatezze culinarie, l’olio è stato assolutamente protagonista”, fa sapere il presidente del Consorzio Massimino Magliocchi.

Nel corso della puntata sono stati trasmessi video promozionali ideati da Arsac, l’ Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria, “con immagini che raccontano il territorio e sottolineano il ricco patrimonio gastronomico e naturalistico regionale”, ha aggiunto Magliocchi, esprimendo piena soddisfazione anche per la cena servita al Roof, anch’essa interamente dedicata ai sapori della Calabria.

Una bellissima vetrina promozionale con l’olio Igp di Calabria che sta trovando sempre più maggiori spazi di visibilità e di apprezzamenti. Per la qualità, per i particolari aspetti gustativi e per la riconoscibilità, ormai accertata, delle proprietà nutraceutiche distintive del prodotto calabrese.