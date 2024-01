4 denunce e altrettante misure cautelari nei confronti di quattro uomini: tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e un divieto di avvicinamento alla persona offesa, per tutelare donne vittime di violenze. Questo il bilancio delle attività svolte a difesa delle donne in questi giorni di festività natalizie dai Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni.

I provvedimenti sono scaturiti da diverse e delicate attività di indagine svolte rispettivamente dalle Stazioni di Villa San Giovanni, Campo Calabro e Bagnara Calabra, avviate a seguito delle denunce presentate da 4 donne, tutte vittime di violenza da parte dei loro rispettivi partner.

Gli investigatori, in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, e seguendo i dettami del codice rosso, hanno in breve tempo sviluppato accurate indagini, acquisendo così gli elementi con i quali la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha chiesto e ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari, l’emissione delle 4 distinte misure cautelari a tutela delle vittime.

La presenza capillare dell’Arma nel territorio reggino con i suoi presidi, ha consentito di realizzare un modello di prossimità funzionale ad assicurare alle donne del territorio la dovuta assistenza.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.