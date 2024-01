Sarà stata solo una combinazione – ci importa poco saperlo – ma dopo aver annunciato una nuova manifestazione a Piazza Italia è finalmente arrivata la convocazione da parte della Prefettura di Reggio Calabria dell’incontro richiesto per affrontare il futuro delle strutture psichiatriche reggine.

Per questa riunione, fissata per mercoledì 31 gennaio, sono stati invitati Legacoop e Unicoop, ossia le centrali cooperative che hanno annunciato l’imminente chiusura delle strutture, la direzione dell’ASP 5, il Sindaco Falcomatà e la struttura commissariale della sanità regionale.

È proprio quest’ultima che ha la possibilità di dirimere questa intricata vicenda: ci auguriamo che accoglierà l’invito della Prefettura, e che in quella sede dia risposte che poi non smentirà nei fatti il giorno seguente, come purtroppo fatto finora.

In considerazione della convocazione ricevuta comunichiamo che il presidio annunciato per lunedì 22 sarà rinviato al 31 gennaio, in concomitanza dell’incontro in Prefettura.

USB Reggio Calabria

Coo.La.P.