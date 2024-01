Ritorna il tradizionale presepe vivente a San Roberto, il quale si svilupperà in tre giorni: il 26 dicembre, il 1 ed il 6 di gennaio, sempre a partire dalle ore 17. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Roberto e gode del sostegno economico e materiale di tutte le principali aziende locali. Per agevolare la fruizione dell’evento è stato predisposto un pulmino che partendo dalla Stazione di Pellaro alle ore 14, e con diverse tappe intermedie, svolgerà su prenotazione il servizio navetta realizzato dalla ditta “Fata Morgana Viaggi”.

«L’ormai storico presepe vivente è tra i momenti di maggiore gioia ed orgoglio che come sindaco ed ancor di più come sanrobertese possa vivere durante l’anno – afferma il sindaco Antonino Micari – Voglio in questa occasione rivolgere un invito a tutta la cittadinanza metropolitana e calabrese, affinché accorra nella nostra piccola ed accogliente San Roberto per condividere questo momento di fede ed allegria».

Il gruppo spontaneo di giovani volenterosi che come ogni anno si impegnano per la realizzazione del presepe vivente sanrobertese è composto da: Andrea Gaetano, Francesco Catalano, Domenico Curatola, Carmelo Di Miceli, Antonio Catalano, Domenico Doldo, Giovanni Calarco, Giuseppe Catalano e Francesco Mulonia. A loro vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale tutta e della Cittadinanza di San Roberto, un piccolo quanto accogliente paese della domenica, che aspetta a braccia aperte tutti coloro che vorranno visitarlo e condividere la sua magia natalizia.