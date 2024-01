Finite le feste è ritornata la 48^ stagione teatrale organizzata dal Blu Sky cabaret.

Sabato 13 gennaio alle ore 20.00 la Quinta Essenza di Ortì ha portato in scena la storica commedia in vernacolo “L’eredità dello zio Canonico” scritta da A. Russo Giusti.

Ed è stato un successo strepitoso grazie alla magistrale regia di Giuseppe Lombardo ed alla brillante interpretazione di tutti gli attori che si sono esibiti sul palco.

Le attese per il ritorno della rassegna teatrale erano notevoli ma quando si mettono insieme un luogo meraviglioso come il Teatro San Bruno creato dalla lungimirante sagacia di Monsignor Angelo Casile che oggi può essere considerato a pieno merito come il più importante teatro della città dopo il Cilea, una compagnia teatrale organizzatrice che riesce, grazie all’esperienza dei suoi padri fondatori ed a quella dello scenografo e presidente Giuseppe De Gregorio, a mantenere vive le tradizioni del vernacolo, ed una compagnia teatrale formidabile come la Quinta Essenza il risultato è sicuramente di gran lunga superiore all’aspettativa e ieri sera il pubblico accorso in maniera massiccia all’evento è rimasto entusiasta di quello che ha potuto gustare durante le due ore di spettacolo.

La serata è iniziata come al solito con la presentazione del duo Cosimo Placanica e Caterina Borrello, attori del Blu Sky cabaret, che richiamava alle festività natalizie appena trascorse.

Il pubblico dall’inizio è stato sommerso dalla verve degli attori che hanno reso l’ambiente allegro e spensierato e con la stessa spensieratezza hanno accompagnato il pubblico nelle due ore di commedia.

Mattatore della serata e delle risate del pubblico sicuramente Biagio D’Agostino, in scena Antonino Favazza che ha preso di mira lo zio Canonico appena morto colpevole di non avergli lasciato nulla in eredità. L’intervento finale del Vicario Chiarenza interpretato magistralmente da Aurelio Guarnaccia ha poi riportato il sorriso nella famiglia Favazza.

Nota di merito anche per Davide Araniti e Francesco Iaria giovanissimi attori della Compagnia Quinta Essenza che hanno esordito in maniera eccezionale nel mondo del teatro amatoriale Reggino.

Infine un plauso alla professionalità di tutta la compagnia Quinta Essenza che si è adoperata per portare in scena uno spettacolo brillante e ricco di grande ilarità e allegria particolarmente apprezzata dal pubblico presente.