di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Un intramontabile capolavoro di Eduardo De Filippo, una commedia che riesce a mantenere il suo vigore trascinando il pubblico del teatro “Francesco Cilea” in quel dualismo di tradizione ed innovazione.

“Uomo e galantuomo”, altro evento di punta della stagione artistica della Polis Cultura messo in scena ieri sera, ha visto un bravissimo Geppy Gleijeses nei panni di Gennaro De Sia, attore squattrinato a capo di una compagnia di veri guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare, mettersi al servizio (insieme all’affiatato cast in cui spiccano Lorenzo Gleijeses nei panni del giovane galantuomo Alberto De Stefano ed Ernesto Mahieux che interpreta con eleganza e maestria il Conte Carlo Talentano) di un’opera complessa la cui regia porta la firma di Armando Pugliese.



Quattro lenzuola bianche stese su un filo, ad apertura di scena, rappresentano subito la condizione di chi racconterà la propria storia e lo farà senza nascondere nulla. In un ritmo incalzante, a volte un po’ caotico nel putiferio di vari momenti di lite in dialetto napoletano, si alternano temi importanti quali la pazzia, l’osmosi tra vita e palcoscenico, scarto sociale e vizi della borghesia alleggeriti dalle prove del dramma “Malanova” di Libero Bovio, un momento talmente esilarante da sospendere il tempo.



Il pubblico si diverte a vedere le prove, la scena più comica dell’intera opera, dove gli attori, guidati da un suggeritore invece di essere facilitati, sono sempre più confusi tant’è che il dramma si trasforma in farsa. Tra equivoci, ustioni (la famosa buatta si rovescia bollente sui piedi di Gennaro), scoperte e problemi sentimentali da sistemare, spicca un cast di talento abile a distinguersi per tutta la lunga messinscena.

Geppy, allievo di Eduardo, non si smentisce e, ancora una volta, sfodera una dialettica perfetta, sicura gestualità e padronanza scenica per oltre due ore di spettacolo.

La commedia è gradevole, piacciono quegli intrecci amorosi che si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera ma, soprattutto, rispetta il rigore del teatro di Eduardo.

Il tormentone di Gennaro: “Io tengo una buatta” fa sorridere continuamente gli spettatori come anche la famosa battuta “Nserra chella porta”, diventata un vero cult della commedia, marca una delle scene più intense.



I minuti scorrono e come per ogni storia, tutto si sistema: i conti vengono pagati e Gennaro si può occupare delle sue recite. E’ sicuramente un lavoro teatrale molto coraggioso, intenso soprattutto nell’atto conclusivo, che, con il suo crescendo comico, mette a confronto il poveraccio con la sua dignità e il ricco appartenente a quella categoria di uomini pronti a nascondere le magagne sotto il tappetino.

Ma gli applausi e i complimenti a fine serata, premiano un lavoro ben fatto, eseguito da tutti gli interpreti con rispetto e rigore.

Una “stesura, come sostiene lo stesso Geppy Gleijeses, alla quale non occorre nessuna operazione di restauro e antiquariato, ma solo la volontà di interpretarlo come l’esercizio di un culto”.