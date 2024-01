di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Buona la prima per la Polis Cultura che, con il balletto “Romeo e Giulietta”, ieri sera al teatro “Francesco Cilea”, porta a casa il primo sold-out dell’anno.

La più intensa e travolgente storia d’amore in una nuova e straordinaria produzione fedele alla tragedia di William Shakespeare, a firma di Federico Veratti per il Balletto di Milano, tira fuori tutta la rabbia e il cinismo frutto dell’ostilità tra le due famiglie Montecchi e Capuleti, portatrice di morte e violenza.

Ma anche, impone la bellezza e la passione del vero amore grazie alla ricchezza di passi a due e virtuosismi classici che si fondono con armonia per tutta la durata della messinscena rivelando l’eccezionale padronanza della tecnica dei ballerini.



In due intensi atti, la giovane Giulietta (Annarita Maestri), grintosa e leggerissima, mostra la determinazione di una donna che vuole liberarsi da un matrimonio combinato per amare senza limiti il suo Romeo (Mattia Imperatore) e si oppone con tutte le sue forze per rispettare quel sentimento puro.



L’emozione dei duetti tra i protagonisti diffonde, tra la scenografia sapientemente curata da Marco Pesta, i movimenti dell’amore, dell’attrazione e della paura.

Agli attimi di speranza della tragedia shakespeariana si affiancano scene di ombra che offusca la bellezza di una passione costantemente ostacolata.



Il pubblico è stregato non solo dalla perfetta simbiosi del corpo di ballo (Gioia Pierini è una delicata e protettiva Balia, Akira Tamakoshi un giocoso Mercuzio, Alessandro Orlando spavaldo Tebaldo, completano il cast Romain Vandermissen, Ramon Valls Frate Lorenzo, Leo Rech Paride e Amanda Hall, Alessia Sasso, Arianna Soleti, Giusy Villarà, Gianmanuel D’Elia, Hiroki Inokuchi) e dall’alta professionalità di tutti i danzatori che, senza rinunciare alla tradizione del balletto, riescono a portare sul palco la tradizione senza stravolgerla del tutto, ma anche, il saper scavare in profondità il testo shakespeariano.

La Polis Cultura di Lillo Chilà è riuscita a portare in riva allo Stretto, un caposaldo del repertorio delle maggiori compagnie di danza, un’opera senza tempo, bella, capace di unire per quasi due ore, grandi e bambini restituendo del capolavoro di Shakespeare anche la più piccola emozione.



I colori, i sinuosi movimenti dei corpi, le perfette linee umane sottolineano gli accadimenti, la tensione, l’unione tra gli opposti e anche, la forza dell’amore.

Il balletto si legge come un dipinto e la luce che illumina i due innamorati non solo esamina i motivi che li dividono ma, metaforicamente, sembra che analizzi anche quelli dell’umanità intera.

Gli spettatori colgono tutto questo e sono i lunghi applausi nel finale a dimostrare ancora una volta, che la potenza e la bellezza della drammaturgia non hanno né confini né barriere.